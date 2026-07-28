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[VIDEO] World Cup 2026 thúc đẩy doanh số bia nội địa nhưng khó phục hồi ngành toàn cầu

Minh Quân - Hà Anh

World Cup 2026 giúp bia nội địa tăng doanh thu, nhưng theo Morgan Stanley, ngành bia toàn cầu chỉ tăng dưới 0,2%.

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