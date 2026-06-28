Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] WGC: Ngân hàng trung ương đua mua vàng, USD mất vị thế

Minh Quân - Hà Anh

Hội đồng Vàng Thế giới dự báo 45% ngân hàng trung ương sẽ mua vàng nhiều hơn, trong khi USD suy giảm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính.

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