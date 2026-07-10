Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] WGC hé lộ 4 yếu tố chi phối, vàng sẵn sàng bứt phá

Minh Quân - Hà Anh

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố báo cáo về 4 yếu tố ảnh hưởng giá vàng: ngân hàng trung ương, lợi suất trái phiếu Mỹ, thuế nhập khẩu và vĩ mô.

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