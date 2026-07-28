Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] VN-Index mất gần 44 điểm: Áp lực từ lãi suất và tâm lý

Minh Quân - Hà Anh

Thị trường chứng khoán đầu tuần giảm mạnh, VN-Index mất gần 44 điểm, chuyên gia phân tích về lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.

Video tiếp theo
back to top