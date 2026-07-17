Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] VN-Index lao dốc gần 30 điểm, phiên giảm sâu nhất ba tháng

Minh Quân - Hà Anh

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh gần 30 điểm do áp lực bán tháo, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm đòn bẩy.

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