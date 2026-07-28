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[VIDEO] VN-Index bật tăng gần 31 điểm, áp sát mốc 1.700

Minh Quân - Hà Anh

VN-Index tăng gần 31 điểm lên 1.699,4 nhờ vào nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, giúp thị trường khởi sắc trong ngày giao dịch.

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