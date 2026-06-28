Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Việt Nam đặt mục tiêu 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến 2030

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ Việt Nam hướng tới có 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến năm 2030, nhấn mạnh nhân lực và đầu tư nghiên cứu.

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