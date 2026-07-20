Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Việt Nam cần gần 1.500 tỷ USD cho hạ tầng

Minh Quân - Hà Anh

Việt Nam dự kiến cần gần 1.464 tỷ USD đầu tư hạ tầng từ nay đến 2030, chủ yếu huy động từ thị trường tài chính, FDI và doanh nghiệp.

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