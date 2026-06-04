Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Vàng mất vai trò trú ẩn khi lạm phát Mỹ cao, Fed có thể tăng lãi suất

Minh Quân - Hà Anh

Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.

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