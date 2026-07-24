Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tỷ giá ngân hàng và chợ đen ngược chiều, USD chợ đen lao dốc

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.254 đồng, trong khi USD chợ đen giảm mạnh xuống còn 26.370 đồng do nguồn cung dồi dào.

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