Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tử huyệt giám định của ngành kim cương qua bê bối GIA

Minh Quân - Hà Anh

Bê bối của GIA năm 2005 tại New York khiến ngành kim cương siết chặt kiểm soát, EGL cũng gặp chỉ trích về đánh giá sai chất lượng

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