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[VIDEO] Từ 1/7/2026: Cán bộ phải kê khai tài khoản ngân hàng, sổ đỏ

Minh Quân - Hà Anh

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ từ trưởng phòng trở lên phải kê khai tài sản gồm tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm theo Nghị định 164.

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