Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Từ 1/7: Mua bán vật phẩm ảo trong game bị phạt nặng

Minh Quân - Hà Anh

Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.

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