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[VIDEO] Từ 1/7, mang tiền và vàng vượt ngưỡng khi xuất nhập cảnh bị phạt đến 50 triệu

Minh Quân - Hà Anh

Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.

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