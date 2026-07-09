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[VIDEO] Từ 15/8, NHNN nâng hạn mức vay online lên 400 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức vay qua kênh điện tử lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8/2026, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tài chính hơn.

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