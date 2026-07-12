Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc vượt giới hạn công nghệ chip xếp chồng 3D

Minh Quân - Hà Anh

Startup Đông Phương Toán Tín ra mắt bộ tăng tốc AI DF1000, Hoa Vi hướng tới giảm phụ thuộc vào máy qu để nâng cao công nghệ chip 3D.

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