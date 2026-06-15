Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc sử dụng InP làm vũ khí trong cuộc đua AI

Minh Quân - Hà Anh

Trung Quốc kiểm soát 70% indium toàn cầu, hạn chế xuất khẩu InP từ 2025, đẩy giá wafer tăng 250%, gây áp lực chuỗi cung ứng AI.

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