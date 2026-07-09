Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc phá kỷ lục động cơ vệ tinh, vượt Mỹ và châu Âu

Minh Quân - Hà Anh

Viện Công nghệ động lực hàng không vũ trụ Tây An phát triển động cơ vệ tinh vận hành liên tục hơn 14 giờ, gấp đôi công nghệ Mỹ và châu Âu.

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