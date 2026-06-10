Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc lập viện nghiên cứu AI trong không gian, cạnh tranh với Mỹ

Minh Quân - Hà Anh

Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.

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