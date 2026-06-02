Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc đảo chiều BĐS: Xây nhà cho thuê thay vì bán

Minh Quân - Hà Anh

Thượng Hải đổi chiến lược, chủ đầu tư cho thuê nhà 70 năm, sử dụng REITs để thu hồi vốn nhanh và biến tòa nhà thành tài sản tài chính.

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