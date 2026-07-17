Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trump tuyên bố thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran đáp trả gay gắt

Minh Quân - Hà Anh

Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran phản đối quyết liệt. Tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia về quyền đi lại hàng hải.

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