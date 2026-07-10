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[VIDEO] Transimex bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì vi phạm chứng khoán

Minh Quân - Hà Anh

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Transimex 555 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và vi phạm quy định giao dịch nội bộ.

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