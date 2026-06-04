Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Mục tiêu lọt top đô thị đáng sống nhất

Minh Quân - Hà Anh

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.

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