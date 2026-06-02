Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] TP.HCM siết chặt an toàn suất ăn học đường cho 2,5 triệu học sinh

Minh Quân - Hà Anh

TP.HCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cho gần 3.500 trường học, sử dụng phần mềm quản lý và Tick xanh để đảm bảo nguồn gốc thực phẩm.

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