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[VIDEO] TP.HCM: Công nghiệp thương mại bứt phá, đầu tư công chậm

Minh Quân - Hà Anh

Kinh tế TP.HCM 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ với sản xuất công nghiệp và bán lẻ, nhưng giải ngân đầu tư công chậm lại.

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