Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang bị khởi tố vì ô nhiễm

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 23/7, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do gây ô nhiễm môi trường.

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