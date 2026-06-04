Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tình bạn đặc biệt Elon Musk và Jensen Huang thay đổi ngành AI

Minh Quân - Hà Anh

Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.

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