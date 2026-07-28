Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thương hiệu ghế massage bị phạt 200 triệu vì tự nhận số 1 Việt Nam

Minh Quân - Hà Anh

Công ty Washima bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo ghế massage không có căn cứ, gây hiểu lầm người tiêu dùng tại Hà Nội.

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