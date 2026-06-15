Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thuê nhà vượt 25% thu nhập, lao động TP HCM kiệt sức

Minh Quân - Hà Anh

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cảnh báo người lao động kiệt sức khi tiền thuê nhà vượt quá 25% thu nhập, trong khi UBND đề xuất trần giá thuê 20%.

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