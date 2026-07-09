Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thu nhập 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế TNCN từ 2026

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.

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