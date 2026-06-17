Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thỏa thuận Mỹ-Iran: Khơi thông Hormuz còn nhiều trắc trở

Minh Quân - Hà Anh

Mỹ và Iran dự kiến ký thỏa thuận hòa bình ngày 19-6 tại Thụy Sĩ, mở lại eo biển Hormuz, nhưng còn nhiều thách thức phía trước.

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