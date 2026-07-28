Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tài xế ngủ gật gây cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai bị khởi tố

Minh Quân - Hà Anh

Tài xế Trần Thanh Hải bị khởi tố sau vụ cháy xe khách thảm khốc tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong, liên quan đến an toàn giao thông.

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