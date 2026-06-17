Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Starbucks Hàn Quốc yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch gây tranh cãi

Minh Quân - Hà Anh

Shinsegae, chủ sở hữu Starbucks Hàn Quốc, yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch Tank Day trùng ngày thảm sát Gwangju 1980.

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