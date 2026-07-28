Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau một tháng IPO

Minh Quân - Hà Anh

Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.

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