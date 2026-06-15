Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] SpaceX ký thỏa thuận điện toán đám mây hàng chục tỉ USD với Google

Minh Quân - Hà Anh

Trước IPO, SpaceX hợp tác với Google trị giá hàng chục tỉ USD, cung cấp 110.000 chip Nvidia, trả 920 triệu USD mỗi tháng đến 2029.

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