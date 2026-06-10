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[VIDEO] SpaceX IPO định giá 135 USD, phá kỷ lục của Alibaba

Minh Quân - Hà Anh

SpaceX định giá IPO 135 USD, huy động 75 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của Alibaba, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ 12/6 với mã SPCX.

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