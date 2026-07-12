Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Sóng nhiệt Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu

Minh Quân - Hà Anh

Vùng sóng nhiệt rộng lớn trên Thái Bình Dương thúc đẩy siêu bão Ba Vì và nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.

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