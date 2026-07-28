Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] SJC giải trình về gần 171.000 viên đá quý giá hơn 6.000 đồng/viên

Minh Quân - Hà Anh

Báo cáo tài chính 2025 của SJC ghi nhận gần 171.000 viên đá quý, mỗi viên hơn 6.000 đồng. Đại diện công ty giải thích về số lượng này.

Video tiếp theo
back to top