Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Siêu đô thị TP HCM đối mặt lún đất và biến đổi khí hậu

Minh Quân - Hà Anh

TP HCM đang lún 8 mm/năm, nước biển dâng gần 1m cuối thế kỷ, với đề xuất thích ứng của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và ĐHQG TP HCM.

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