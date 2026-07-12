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[VIDEO] Sáu thiết bị âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Minh Quân - Hà Anh

Khám phá sáu thủ phạm gây hao điện ngầm gồm thiết bị giải trí, sạc, tủ lạnh cũ, máy tính, điều hòa và thiết bị thông minh giúp giảm chi phí điện.

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