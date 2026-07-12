Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm

Minh Quân - Hà Anh

Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập cao đẳng sư phạm vào đại học, hướng tới 85% giáo viên trình độ đại học sau 2030.

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