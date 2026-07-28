Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Saigonbank lỗ 40 tỷ đồng quý II: Ngân hàng đầu tiên báo thua lỗ

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.

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