Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] PNJ thoái vốn khỏi Người Bạn Vàng và Cashion

Minh Quân - Hà Anh

PNJ rút toàn bộ gần 20% vốn tại Người Bạn Vàng, không liên quan đến thương hiệu kim cương Cashion, với giá chuyển nhượng gần 4 tỷ đồng.

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