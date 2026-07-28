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[VIDEO] Phố vàng Hà Nội vắng khách giữa lúc giá vàng lao dốc

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 23/7, phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vắng vẻ dù giá vàng giảm mạnh, nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC thưa khách mua

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