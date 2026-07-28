Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Pháp siết gọi quảng cáo: doanh nghiệp phải được đồng ý trước

Minh Quân - Hà Anh

Từ 11/8, Pháp yêu cầu doanh nghiệp chỉ gọi quảng cáo khi có sự đồng ý của khách hàng, với mức phạt lên tới 375.000 euro.

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