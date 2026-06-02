Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] OpenAI Foundation chi 250 triệu USD hỗ trợ người lao động bị AI thay thế

Minh Quân - Hà Anh

OpenAI Foundation đầu tư 250 triệu USD hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi AI, thúc đẩy nền kinh tế thích nghi và phát triển bền vững.

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