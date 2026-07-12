Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nút thắt phòng kiểm nghiệm bóp nghẹt ngành sầu riêng tỉ USD

Minh Quân - Hà Anh

Cuối 2024, Trung Quốc siết kiểm nghiệm sầu riêng, hàng nghìn container ùn ứ. Chỉ có 37 phòng kiểm nghiệm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

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