Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nhật Bản gom dầu ăn thải làm nhiên liệu máy bay

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Eneos, ANA và Japan Airlines triển khai chiến dịch Fry to Fly, thu gom dầu ăn thải sản xuất nhiên liệu hàng không bền v

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