Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Người trẻ Mỹ đổ xô học nghề vì lo AI cướp việc văn phòng

Minh Quân - Hà Anh

Nỗi lo bị AI thay thế khiến người trẻ Mỹ bỏ đại học, chọn học nghề tại Trường Kỹ thuật Apex Manhattan với học phí 18.000 USD.

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