Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Người mua vàng lỗ gần 12 triệu đồng/lượng sau một tuần

Minh Quân - Hà Anh

Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.

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